İHA
İstanbul Arnavutköy’de seyir halindeki kamyon, kazaya davetiye çıkardı.
Hafriyat kamyonu, akan trafikte makas atması nedeniyle diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde makas atarak ilerleyen kamyon, başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.
Diğer sürücüleri de tehlikeye düşürdü
Tehlike saçarak hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye atan kamyon sürücüsü, sinyal vermeden hızla şerit değiştirerek yola devam etti.
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi.
Görüntülerde, trafiğe rağmen otoyolda hızla ilerleyen ve makas atan hafriyat kamyonu görülüyor.
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