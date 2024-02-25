İstanbul'da seyir halindeki hafriyat kamyonu makas attı Kamyon sürücüsü, sürekli şerit değiştirmesiyle tehlike saçtı. Başka bir araçtan çekilen görüntü, yaşananların özeti niteliğindeydi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Arnavutköy’de seyir halindeki kamyon, kazaya davetiye çıkardı.

Hafriyat kamyonu, akan trafikte makas atması nedeniyle diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde makas atarak ilerleyen kamyon, başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

Diğer sürücüleri de tehlikeye düşürdü

Tehlike saçarak hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye atan kamyon sürücüsü, sinyal vermeden hızla şerit değiştirerek yola devam etti.

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi.

Görüntülerde, trafiğe rağmen otoyolda hızla ilerleyen ve makas atan hafriyat kamyonu görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)