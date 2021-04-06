Euro
9.6286
0.39%
Dolar
8.1431
0.51%
Altın
453.06
0.68%
Borsa
1.434
-0.55%
Bitcoin
488.760
2.83%
EXEN Coin
20.37
9.28%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    İstanbul'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 9 gözaltı

    Başkalarına ait banka bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı.
    • AA
    • 06.04.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 9 gözaltı

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin banka sitelerine benzeyen sahte siteler ve kurdukları çağrı merkezi üzerinden kimlik ve banka bilgilerini elde ettikleri çok sayıda kişinin hesaplarını boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    9 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Bu kapsamda 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 700 kişinin hesabından 8 milyon lira boşalttığı tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir