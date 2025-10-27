İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oldu: Ağaç ve elektrik direği araçların üstüne devrildi Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer’de maddi hasarlı olaylara neden oldu. Beşiktaş’ta kırılan ağaç park halindeki cipin üzerine devrilirken, Şişli’de bir elektrik direği iki araca zarar verdi.