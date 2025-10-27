İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oldu: Ağaç ve elektrik direği araçların üstüne devrildi

- İstanbul'da şiddetli rüzgar, Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer'de maddi hasara neden oldu.
- Beşiktaş'ta ağaç, Şişli'de ise elektrik direği park halindeki araçların üzerine devrildi.
- İtfaiye ve ekipler olaya müdahale ederek yolları açtı ve güvenlik önlemleri aldı.
Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.
Rüzgarın etkisiyle cadde üzerindeki bir ağaç kökünden kırılarak park halindeki cipin üzerine devrildi.
Araçta hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri devrilen ağacı elektrikli testereyle parçalara ayırarak yolu trafiğe açtı.
ŞİŞLİ'DE ELEKTRİK DİREĞİ RÜZGARA DİRENEMEDİ
Aynı saatlerde Şişli Fulya Mahallesi'nde de rüzgar nedeniyle bir elektrik direği devrildi.
Direğin altında kalan iki park halindeki araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından direk kaldırılarak güvenlik önlemleri alındı.
BİR AĞAÇ DA SARIYER'DE DEVRİLDİ
Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bir diğer adres Sarıyer Bahçeköy Mahallesi oldu. Burada da bir ağaç park halindeki cipin üzerine devrildi. Araçta ön cam hasarı oluştu.