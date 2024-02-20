İHA
İstanbul'da panik dolu anlar yaşandı.
Kartal ilçesinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavgada tarafla silah ve sopalarla birbirine girdi.
Silah kabzasıyla bayılttı
Kavgaya karışan şahıslardan biri elinde olan silahın kabzasıyla karşı tarafın yüzüne vurdu.
Şahıs yüzüne aldığı darbe üzerine yere düşerek bayıldı.
Kavgayı ayırmadılar
Çevrede bulunan kadınlar olaya dahil olarak kavgayı ayırmak isterken kenarda bulunan mahalleliler kavgayı ayırmayarak izlemekle yetindi.
O anlar kameralara yansıdı
Kavga anları ise balkonda oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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