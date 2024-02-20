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İstanbul'da sopalı kavgada genç adamı silah kabzasıyla bayılttı

İstanbul'da sopalı kavgada genç adamı silah kabzasıyla bayılttı İki grup arasında çıkan meydan kavgasında sopalar havada uçuşurken, bir kişi silahın kabzasıyla karşı tarafa vurarak bayılttı. Olay balkonda olan bir vatandaş tarafından kayır altına alındı.