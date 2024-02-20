İHA

İstanbul'da panik dolu anlar yaşandı.

Kartal ilçesinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada tarafla silah ve sopalarla birbirine girdi.

Silah kabzasıyla bayılttı

Kavgaya karışan şahıslardan biri elinde olan silahın kabzasıyla karşı tarafın yüzüne vurdu.

Şahıs yüzüne aldığı darbe üzerine yere düşerek bayıldı.

Kavgayı ayırmadılar

Çevrede bulunan kadınlar olaya dahil olarak kavgayı ayırmak isterken kenarda bulunan mahalleliler kavgayı ayırmayarak izlemekle yetindi.

O anlar kameralara yansıdı

Kavga anları ise balkonda oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)