İstanbul'da sosyal medya üzerinden provokasyonlar: 138 gözaltı

İHA

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrası 21-24 Mart tarihleri arasında sosyal medyada halkı sokağa çağırarak, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kişilere yönelik polis tarafından çalışma başlatıldı.

4 GÜNÜN BİLANÇOSU: 138 GÖZALTI, 6 TUTUKLAMA

Yürütülen çalışmalarda 21 Mart'ta 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Mart'ta gözaltına alınan 58 şüpheliden ise 6’sına ev hapsi cezası verilirken, 2 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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23 Mart'ta 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri biten 4 şüpheli hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24 Mart'ta yakalanarak gözaltına alınan 72 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

21-24 Mart tarihleri arasında toplam 138 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 54 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 6’sı hakkında ev hapsi cezası uygulanırken, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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