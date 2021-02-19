Su samurları, karla kaplı barınaklarda beyaz örtünün tadını çıkardı.

İstanbul Beykoz'da ortaya çıkan 3 su samuru, çevrede bulunan balıkçı barınaklarının olduğu alanı mesken edindi.

Balıkçıların kendilerini beslemesi sonrası yakın bir noktaya yuvalarını kuran su samurlarının, havanın kararmasıyla birlikte dışarı çıktığı görüldü.

İstanbul’da başlayan yoğun kar yağışı sonrasında sıklıkla ortaya çıkan su samurları, kar birikintisinin tadını çıkardı.

"GECE NÖBET TUTARKEN KARŞILAŞTIK"

Su samurlarının kar üzerindeki keyifli anlarını görüntüleyen Serhat İnan, "İstanbul’daki kar yağışı sonrası gece burada nöbet tutarken, su samurlarının karda eğlencesini gördüm. Normalde bizden kaçıyorlardı. Bu sefer kaçmadıklarını görünce biz de kayda aldık.

İzleyenler videoya merakla baktı, memnun oldu. Nesli tükenmek üzere olan bir hayvan. Ayrıca buradaki balıkçı arkadaşlar su samurlarına fazla yaklaşmadan, korkutmadan onları besliyorlar." diye konuştu.

İstanbul'da su samurları, balıkçı barınaklarını mesken tuttu ViDEO