İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi

Suriye'deki ailelerinin çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla ülkeye sokup dilendiren 24 şüpheli yakalanırken, 68 çocuk kurtarıldı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Suriyeli çocukların zorla dilendirilmesine ilişkin çalışma başlattı.

3 aylık çalışma sonucunda çocukların, yine Suriye uyruklu suç örgütünce ailelerinden kiralanarak yasa dışı yollarla İstanbul'a getirilip, çeşitli adreslerde zorla alıkonularak, il genelinde zorla dilendirdikleri tespit edildi.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese operasyon düzenleyerek, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

68 ÇOCUK KURTARILDI

Yapılan aramada 68 mağdur çocuk kurtarılırken, adreslerde 250 bin TL kağıt para, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.