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    İstanbul’da sürüklenen gemi, erzak ikmali yapılan gemiye çarptı

    Liberya bandıralı bir gemi, bilinmeyen bir nedenle sürüklenerek erzak ikmali yapılan Türk firmasına ait gemiye çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
    • 06.08.2022 - 08:44
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    İstanbul’da sürüklenen gemi, erzak ikmali yapılan gemiye çarptı

    İstanbul Ahırkapı’da Türk firmasına ait Marşal Adaları bandralı SSI PROVIDENCE isimli gemiye erzak ikmali yapılırken kaza meydana geldi.

    Liberya bandıralı 'Philipp Oldendorff isimli gemi çarptı, ikmal yapılan gemiye çarptı.

    DHA’nın haberine göre; Liberya bayraklı geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle bir süre sürüklendiği ve Türk gemisine çarparak durabildiği öğrenildi.

    Personel son anda kurtuldu

    Çarpışmanın sonucunda 2 gemide de hasar meydana gelirken, erzak ikmali yapan personelin son anda kurtulduğu öğrenildi.

    Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Gemilerde yapılan incelemede gemilerin su almadığı ve makinelerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi.


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