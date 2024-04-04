İstanbul'un Güngören ilçesinde tansiyon yükseldi.
Öğle saatlerinde bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Taksiye vurunca öfkelendi
O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurdu.
Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi.
Yumruk atıp kaçtı
Aralarında kısa süreli sözlü tartışma çıkınca taksici, yayaya yumruk attı.
Yaya yere düşerken, taksi şoförü kaçmaya çalıştı.
Burnu kırıldı
Çevredekiler taksisine binip kaçmaya çalışan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
O anlar saniye saniye kamerada
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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