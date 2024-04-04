İstanbul'da taksiciyle yaya arasında yeşil ışık kavgası: O anlar kamerada Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile taksi şoförü arasında yeşil ışık tartışması çıkınca, taksi şoförü aracından inerek yayaya yumruk atıp olay yerinden kaçtı.

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DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde tansiyon yükseldi.

Öğle saatlerinde bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Taksiye vurunca öfkelendi

O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurdu.

Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi.

Yumruk atıp kaçtı

Aralarında kısa süreli sözlü tartışma çıkınca taksici, yayaya yumruk attı.

Yaya yere düşerken, taksi şoförü kaçmaya çalıştı.

Burnu kırıldı

Çevredekiler taksisine binip kaçmaya çalışan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

O anlar saniye saniye kamerada

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)