İstanbul'da trafiği kilitleyip aracında dans eden kadın akıl hastanesine yatırıldı Bebek'te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K., bir anda caddede durarak trafiği kapattıktan sonra polisin uyarılarını dinlemeyerek aracında dans etti. Gözaltına alınan 29 yaşındaki kadının bipolar olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.