İstanbul'da trafiği kilitleyip aracında dans eden kadın akıl hastanesine yatırıldı

- Bebek'te Gizem K., aracını durdurup trafikte dans ederek kaos yarattı.
- Polis, aracı çekici ve itfaiye ekipleri yardımıyla kaldırırken, kadın gözaltına alındı.
- Bipolar bozukluğu olduğu belirtilen kadın hastaneye yatırıldı.
İstanbul Bebek'te kaydedilen görüntüler gündem oldu.
Aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı.
Polis, uyarılarına rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi.
ARACIN İÇİNDE DANS ETMEYE BAŞLADI
Ancak araçtan inmeyen kadın, içeride dans etmeye başladı.
Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın, olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi.
GÖZALTINA ALINDI
Kadın sürücü, kaçmak istediği sırada polis tarafından gözaltına alındı.
Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
AKIL HASTANESİNE YATIRILDI
Olayın ardından emniyete götürülen kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı.
Kadının ailesinin emniyette verdiği ifadede, bipolar bozukluğu olduğu ve ilaçlarını almadığında böyle davranışlar sergilediğini söylediği öğrenildi.