İstanbul'da trafiği kilitleyip aracında dans eden kadın akıl hastanesine yatırıldı

Bebek'te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K., bir anda caddede durarak trafiği kapattıktan sonra polisin uyarılarını dinlemeyerek aracında dans etti. Gözaltına alınan 29 yaşındaki kadının bipolar olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 15:50 Güncelleme:
  • Bebek'te Gizem K., aracını durdurup trafikte dans ederek kaos yarattı.
  • Polis, aracı çekici ve itfaiye ekipleri yardımıyla kaldırırken, kadın gözaltına alındı.
  • Bipolar bozukluğu olduğu belirtilen kadın hastaneye yatırıldı.

İstanbul Bebek'te kaydedilen görüntüler gündem oldu. 

Aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı.

Polis, uyarılarına rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi.

ARACIN İÇİNDE DANS ETMEYE BAŞLADI

Ancak araçtan inmeyen kadın, içeride dans etmeye başladı.

Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın, olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Kadın sürücü, kaçmak istediği sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Olayın ardından emniyete götürülen kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı.

Kadının ailesinin emniyette verdiği ifadede, bipolar bozukluğu olduğu ve ilaçlarını almadığında böyle davranışlar sergilediğini söylediği öğrenildi.

