ABD'li yorumcu: İsrail'in sıradaki hedefi Türkiye

ABD ile İran arasında savaş gerilimi giderke artarken, İsrail'in de İran'a yönelik operasyondaki rolü tartışılıyor.

İsrail'in, İran'ı bölgede etkisizleştirme çabasında asıl nedenin Türkiye ile girilecek olası bir svaş olduğu da iddialar arasında.

YouTube kanalında Ermeni asıllı ABD’li yorumcu Ana Kasparian, İsrail'in İran’dan sonra Türkiye’yle bir savaşa hazırlandığını iddia ederek, "ABD’yi de İran’dan sonra Türkiye’ye karşı bir savaşa sürükleyecekler." dedi.

"TÜRKLERE KARŞI SAVAŞILMAZ, AMA BUNU YAPACAKLAR"

Kasparian'In açıklamaları şöyle:

Türklere karşı savaşılmaz, Türklerle savaşmak istemem ama İsrail bunu yapacak; bir yıl sonra da olabilir, beş ya da on yıl sonra da, sonunda bunu yapacaklar.



Tabii ki, kendi kendimize sormamız adil olur: Silahlı kuvvetlerimizdeki erkekler ve kadınlar, İsrail adına veya İsrail’in çıkarları için hangi hayatlarını riske atacaklar? Çünkü İran’dan sonra sıradaki ülke Türkiye olabilir.



Ciddiyim. Eğer İsrail’deki söylemlere dikkat ederseniz, İsrail yayınlarını okursanız veya İsrailli politikacıların konuşmalarını dinlerseniz, Türkiye’ye karşı şimdiden savaş yanlısı bir anlatı inşa ettikleri çok açık.

NAFTALI BENNET VE TÜRKİYE VURGUSU

Eski İsrail Başbakanı ve tekrar başbakanlık için aday olmayı planlayan Naftali Bennett, Amerikan Yahudi örgütleri başkanları konferansında konuşurken şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye, İsrail için yeni bir stratejik tehdit oluşturuyor.”

Bennett, Erdoğan’ı sofistike ve tehlikeli bir rakip olarak tanımladı, İsrail’in çevresini kuşatmak istediğini belirtti ve ülkenin bir kez daha göz yummaması gerektiğini vurguladı.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİSİ RİSK ALTINDA MI

Bu söylemler, ABD’nin İran’daki felaket bir savaştan sonra Türkiye’ye karşı da felaket bir savaşa sürüklenmesi için zemin hazırlıyor.



Belki “Çıldırmış olmalı” diyorsunuzdur. “Türkiye ABD’nin müttefiki değil mi?” Evet, öyle. Ben Erdoğan’dan hoşlanmıyorum ama Türk halkını seviyorum. Türkiye hükümetini ise desteklemiyorum.



Ama Türkiye ile savaşmak istemem, bu felaket olur. Yine de ABD, İsrail isterse kendi halkını riske atabilir. Türkiye ABD’nin müttefiki olsa bile, İsrail savaş isterse, ABD savaşa girebilir.

BENNET: "TAHRAN'I VE ANKARA'YI EŞ ZAMANLI VURMALIYIZ"

Bennett ayrıca bölgede artan bir “endişe ekseni”nden söz etti: Türkiye, Katar ve Müslüman Kardeşler ile Pakistan’ın nükleer yeteneklerini birbirine bağlayarak İsrail’e karşı düşmanlığı artırmakla suçladı ve Suudi Arabistan’ı etkilemeye çalıştıklarını söyledi.



Bennett, İsrail’in hem Tahran hem de Ankara’ya karşı eş zamanlı olarak harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE VE KATAR HEDEFTE

Bennett’in bu söylemleri, İsrail’in yalnızca korunma talebinden öteye gidiyor; bölgedeki güçlü ülkeleri potansiyel engel olarak görüyor ve Büyük İsrail Projesi için Türkiye’yi de hedef alıyor.



Bennett, İsrail’in bir sonraki başbakanı olmak istiyor ve şimdiden bunun sinyallerini veriyor. İsrail siyasetine dikkat edenler, ülkenin şu anda aşırı sağ bir yönelime sahip olduğunu ve kan dökmekten çekinmeyeceğini görebilir.

"HAZIR OLUN, GELİYOR, ŞÜPHEM YOK"

İsrail’in ABD’deki etkisi sayesinde, ABD ordusu ve kaynakları bu tür savaşlara sürüklenebilir. Anti-Türkiye söylemi İsrail’de giderek artıyor ve önümüzdeki yıllarda daha görünür hâle gelebilir.



Hazırlıklı olun… Bu geliyor ve bundan şüphem yok.