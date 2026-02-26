Davut Gül'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 72. yaşını kutluyor.

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluk yıllarından bugüne uzanan hayat hikayesini anlatan özel bir video yayımladı.

Ülke genelinde siyasi isimler, bakanlar, belediye başkanları ve vatandaşlar da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül de bu isimlerden bir tanesi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Davut Gül, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, Erdoğan'ın 72. yaş günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Vali Gül, gençlik yıllarına ait siyah-beyaz bir fotoğrafı paylaşarak, "Yorgunluğu kendine, umudu milletimize saklayan bir ömür…Şahidiz. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım." notunu düştü.

80'Lİ YILLARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Fotoğrafta, 1980'li yıllara ait bir karede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul sokaklarında yürürken görüldü.

Fotoğraf karesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İstanbul Valisi Davut Gül ve Gazeteci-Yazar Osman Diyadin yer aldı.

AYNI GÜNDEN BİR BAŞKA KARE DAHA

Akabinde Bülent Turan, aynı güne ait bir başka fotoğraf karesini yayımlayarak paylaşımı yanıtladı.

Turan yanıtına, "Devamı da böyle..." ifadelerini ekledi.