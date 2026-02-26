Akın Gürlek, avukatlara yönelik yeni düzenleme hazırlığını anlattı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV'de Ahmed Arpat'ın konuğu oldu.

Gürlek, gündemdeki önemli konulara ilişkin açıklamalarda bulunurken daha önce duyurduğu avukatlara yönelik yeni düzenleme çalışmasının ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Akın Gürlek, avukatların kurye olarak kullanıldığını, cezaevinde itirafçı olabilecek kişileri ziyaretleri ile itirafçı olmalarını önlediklerini söyledi.

"ÖZGÜRLÜK VE HUKUK GÜVENLİĞİ ARASINDA BİR AYRIM VAR"

Gürlek, şöyle konuştu:

"Bizim infaz kanunumuz var. Orada zaten bir düzenleme var. 59. maddede. Terör suçları bakımında eğer bir avukat kuryelik yapmışsa... Yani örgütün propagandasını yapmışsa, dışarıya bilgi vermişse ya da örgüt konusunda talimatları iletmişse mahkeme kararıyla görüş kısıtlanabilir, kaldırılabilir.

Burada özgürlük ve hukuk güvenliği konusunda bir ayrım var.

"ADNAN OKTAR'I BİR AYDA 292 AVUKAT ZİYARET ETTİ"

Adnan Oktar suç örgütü liderini bir ayda 292 avukat ziyarete neden gider? Çünkü avukatlar kurye olarak kullanılıyor.

Avukat itirafçılığı önlemişse bunun gereğini yapacağız.

"AVUKATLAR İTİRAFÇILARI VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR"

İtirafçı oldu, sonrasında 3 günde 52 tane avukat ziyaret etti. 'Sana şunu verelim, bunu verelim' diye tekliflerin geldiğini açıkladı.

Sonra bu şahıs dışarı çıktı ve kendisine gelen avukatları anlattı. Biz tamamen bunlarla ilgili düzenleme yapmayı düşünüyoruz.

"GÖRÜŞ SINIRLAMASI GETİRECEĞİZ"

Avukatların tutuklu ya da hükümlüyle görüşmelerine sınırlama getireceğiz.

Hakkıyla emeğiyle çalışan bütün avukatlarımızı tebrik ediyorum. Avukatlarımızın zorluklarını da biliyorum. Biz aynı ailenin mensubuyuz."