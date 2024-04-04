İstanbul'da trafik havaya ateş açan maganda gözaltına alındı Motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ederek vatandaşların canını tehlikeye atan trafik magandası, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken adliyeye sevk edildi.

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DHA

Şehir magandaları durmak bilmiyor...

Hemen her gün yeni bir olayla gündeme gelmeyi başaran magandalar trafikte tehlikeye saçmaya devam ediyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul oldu.

Havaya ateş açtı

Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde 2 Nisan Salı Günü sosyal medya hesaplarında motosikletin arkasında oturan bir kişinin havaya peş peşe ateş ettiğine ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Kimliği tespit edildi

Yapılan inceleme sonucunda, polis ekipleri şüphelinin H.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli çalışmalar neticesinde 3 Nisan tarihinde saat 21.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde olayda kullandığı 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet boş şarjör ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)