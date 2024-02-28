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İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü tehlike saçtı:

İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü tehlike saçtı: Trafikte seyir halindeki araç sürücüsü dakikalarca makas atarak ilerlerken, diğer vatandaşları tehlikeye attı. O görüntüler diğer sürücülerin cep telefon kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.