DHA
Trafik magandaları durmak bilmiyor...
Hemen her gün trafikte vatandaşların canını tehlikeye atan magandalar, sorumsuzca hareketlerine devam ediyor.
Bu kapsamda son görüntüler ise İstanbul'dan geldi.
Dakikalarca makas atarak ilerledi
Dün akşam saatlerinde Kartal D- 100 karayolu hareketli anlara şahit oldu.
Trafikteki hafif ticari araç sürücüsü, dakikalarca makas atarak ilerledi.
Diğer sürücülerin canını tehlikeye attı
Makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
Araç sürücüsünün tehlikeli hareketler yaparak ilerlemesi kazaya davetiye çıkarttı.
O anlar kameraya yansıdı
Sürücünün sorumsuz şekilde ilerlediği o anlar, trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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