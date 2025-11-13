İstanbul'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

- Şişli'de trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, iki kişi yaralandı.
- Şüphelilerden Şafak B., yakalanarak 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
- Motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö. ise serbest bırakıldı.
İstanbul Şişli'de, trafikte seyir halindeyken minibüs sürücüsü Abdülhamit Han A. ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle motosikletin arkasındaki Şafak B., cebinden çıkardığı bıçakla minibüs sürücüsü Abdülhamit Han A.'yı kolundan, yanında bulunan A.K.'yi ise kalbinin altından bıçakladı.
YARALI HALDE SALDIRGANDAN KOŞARAK KAÇTI
Yaralanan A.K., can havliyle koşarak sokağa girerken, Şafak B. de peşinden bir süre kovaladı.
Ardından motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.'nün yanına dönen şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Abdülhamit Han A. ve A.K.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 2 genci ambulansla hastaneye kaldırdı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin, motosikletli 2 kişi olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen Şafak B. ve Ferhat Sefa Ö., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerden Şafak B., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö., adli makamlarca serbest bırakıldı.
Olayda kullanılan bıçağa polis tarafından el konuldu.