DHA

İstanbul'da tartışma yaratan sarı taksi, bu kez gelen zamlarla gündemde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde UKOME toplantısından zam çıktı.

Alınan kararla, taksilerde açılış ücretini 12.65 liradan 19.17 liraya, kısa mesafe ücretini 40 liradan 70 liraya, taksi mesafe ücretini kilometre başına 8.51 liradan 13.75 liraya yükseltmişti.

14 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeler için taksimetrelerini güncellemek isteyen taksi şoförleri, Bağcılar'daki firmaya geldi.

Firma yetkilileri yoğunluğun 4 gün öncesinden başladığını belirterek 24 saat çalışarak taksicileri bekletmeden işlemleri bitireceklerini belirtti.

Taksimetre güncelleme firması çalışanı Servet Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Karar çıktıktan sonra yürürlüğe başlıyoruz. Normalde 14 Ağustos itibariyle başlıyor. Biz şimdiden başladık. Şu an tarife güncellemeleri yapıyor ama kademeli tarife. Pazar akşamı saat 24.00'dan itibaren yürürlüğe girmeye başlayacak.



Şu an tarife güncelleme yaptıktan sonra eski fiyattan, pazar akşamına kadar çalışmaya devam edecekler; ama bu süre zarfında Pazar akşamından itibaren yürürlüğe gireceği için bir anda Pazartesi'den binlerce araç aynı anda taksimetre kuyruğuna gelmeyecek.



Şu an birkaç günlük süre zarfında taksici hem sıra bekliyor hem iş yerinden geri kalmıyor. Hem İstanbul trafiğine engel olmuyor. Şu an ortalama bir araç geldiği zaman sıraya girdiği zaman maksimum yarım saat içerisinde taksimetresi güncellenmiş halde buradan çıkıp gidebiliyor.



Burada içerideki işlem 2 dakika dışarıdaki işlem ortalama 3-4 dakika sürüyor. Maksimum 5 dakika içerisinde taksimetresi güncellenmiş halde buradan çıkıp gidebiliyor.