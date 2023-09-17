İstanbul'da uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' yurt dışına kaçarken yakalandı

DHA
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın 13 Haziran Salı günü Isparta'da yakalanarak tutuklanmıştı.
Bignan 15 Eylül Cuma günü yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla cezaevinden çıktı.
Geniş güvenlik önlemi alındı
Bignan, Büyükçekmece'deki evinden kaçma hazırlığında olduğu ihbarını alan polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Kaçmak üzereyken yakalandı
Evinden çıkan Bignan hazır bekleyen araçla kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yeniden gözaltına alınan Bignan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)