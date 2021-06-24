İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Midelerinden eroin çıktı

Şüphe üzerine durdurulan 3 İran uyruklu şahıs, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Midelerinde 360 kapsül eroin bulunduğu tespit edildi.

İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar transit alanda risk analizi çalışmaları yaptı.

Dün yapılan çalışmalar ile İran’ın başkenti Tahran’dan gelen 3 kişi, şüphe üzerine durduruldu.

‘Yutucu tespit cihazı’ ile kontrol edilen zanlılar gözaltına alındı.

3 KİLO EROİN TESPİT EDİLDİ

Cihazda yoğunluk tespit edilmesi ile zanlılar, muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Tetkikler ve röntgen kontrolü ile yolcuların sindirim sisteminden daralı ağırlığı 3 kiloyu bulan 360 kapsül içinde eroin tespit edildi.

TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

Tedavileri tamamlanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU MADDELER SERGİLENDİ

21 Haziran’da Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi, Bakırköy, Eyüpsultan ve Kâğıthane ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçen uyuşturucu maddelerin sergisi yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Toplam 41 şüphelinin yakalandığı operasyonda 41 Kilo 388 gram eroin, 7 kilo 354 gram esrar, 1 kilo 653 gram toz kokain, 370 gram metamfetamin, 330 gram taş kokain, 9 bin 375 adet ecstasy hap, hassas teraziler ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde üretim ve paketlenmesinde kullanılan 9 kilo 500 gram kokain katkı maddesi, taş kokain üretiminde kullanılan amonyak maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 26 bin 900 lira ve 100 dolar paraya da el konuldu.