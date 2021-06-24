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    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Midelerinden eroin çıktı

    Şüphe üzerine durdurulan 3 İran uyruklu şahıs, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Midelerinde 360 kapsül eroin bulunduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 13:54
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    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Midelerinden eroin çıktı

    İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar transit alanda risk analizi çalışmaları yaptı.

    Dün yapılan çalışmalar ile İran’ın başkenti Tahran’dan gelen 3 kişi, şüphe üzerine durduruldu.

    ‘Yutucu tespit cihazı’ ile kontrol edilen zanlılar gözaltına alındı.

    3 KİLO EROİN TESPİT EDİLDİ

    Cihazda yoğunluk tespit edilmesi ile zanlılar, muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü.

    Tetkikler ve röntgen kontrolü ile yolcuların sindirim sisteminden daralı ağırlığı 3 kiloyu bulan 360 kapsül içinde eroin tespit edildi.

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Midelerinden eroin çıktı #1

    TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

    Tedavileri tamamlanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

    Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Midelerinden eroin çıktı #2

    UYUŞTURUCU MADDELER SERGİLENDİ

    21 Haziran’da Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi, Bakırköy, Eyüpsultan ve Kâğıthane ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçen uyuşturucu maddelerin sergisi yapıldı.

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Midelerinden eroin çıktı #3

    ELE GEÇİRİLENLER

    Toplam 41 şüphelinin yakalandığı operasyonda 41 Kilo 388 gram eroin, 7 kilo 354 gram esrar, 1 kilo 653 gram toz kokain, 370 gram metamfetamin, 330 gram taş kokain, 9 bin 375 adet ecstasy hap, hassas teraziler ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Midelerinden eroin çıktı #4

    Uyuşturucu madde üretim ve paketlenmesinde kullanılan 9 kilo 500 gram kokain katkı maddesi, taş kokain üretiminde kullanılan amonyak maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 26 bin 900 lira ve 100 dolar paraya da el konuldu.

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