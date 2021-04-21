Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 78 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı. Şok baskınlardan birinde uyuşturucunun tuvalete döküldüğü görüldü.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında 4 farklı operasyon düzenledi.

Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli ve Bağcılar’da düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU TUVALETE DÖKTÜLER

Baskınlarda 30 kilo metamfetamin, 7 kilo 700 gram kokain, 33 kilo Hint keneviri, 5 kilo eroin ve 2 kilo 400 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 10 mermi ve 40 bin 355 TL ile 100 dolar para ele geçirildi.

Toplam 78 kilo 100 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlardan birinde, polis baskını karşısında şaşkına dönen uyuşturucu tacirlerinin, esrar maddesini tuvalet klozetine ve lavaboya döktükleri belirlendi.

Öte yandan operasyonlar polis kameralarına da yansıdı.

İstanbul'da uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandılar VİDEO

7’Sİ TUTUKLANDI

Tuvalet klozetine ve lavaboya dökülen uyuşturuculara polis tarafından el konulurken; operasyonda, yatak bazalarında ve dolaplarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Baskında yakalanan toplam 8 kişiden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise ‘adli kontrol’ artı ile salıverildi.