İHA
İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Sahilde saat 12.00 sıralarında 18 yaşından küçük yabancı uyruklu şüpheli şahıs seyyar tuvaletlerin içinden malzeme alırken vatandaşlar yakaladı.
Etkisiz hale getirilen şahıs için polis ekipleri çağırıldı.
Polis şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Yakalanınca vatandaşlara küfretti
Yaşanan arbede anları yine diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamera ile kaydedildi.
Görüntülerde şahısın kendisini yakalayanlara küfretmesi yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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