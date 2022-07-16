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- İstanbul'da yabancı uyruklu kişi, darbedilip pencereden atıldı
İstanbul'da yabancı uyruklu kişi, darbedilip pencereden atıldı
- 16.07.2022 - 14:26
- Güncelleme : 16.07.2022 - 15:32
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ki yabancı uyruklu bir kişi, evden giden eşini merek etti.
Bunun üzerine yabancı uyruklu, mahalledeki komşularının 3 katlı binasına giderek eşinin orda olup olmadığını sordu.
Eşini merak eden kişi, bu sorusu üzerine evin içindeki adamla tartışmaya başladı.
Darbedip pencereden attı
İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede alevlendi ve dairedeki şahıs, yabancı uyruklu olan kişiyi darbedip pencereden aşağı attı.
İstanbul'da yabancı uyruklu kişi, darbedilip pencereden atıldı - VİDEO
Yabancı uyruklu kanlar içinde kaldı
Bağrışma ve gürültünün gelmesiyle vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yabancı uyruklu şahsın garajın içinde yerde kanlar içinde yattığını gördü.
Şüpheli şahıs ve kadın yakalandı
Bunun üzerine üçüncü kata çıkan polis ekipleri, şüpheli şahıs ve kadını kaçmadan yakaladı.
Yaralı adam hastaneye kaldırıldı
Yaralı adam tedavisi yapılmak üzere Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor
İHA'nın haberine göre; şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.