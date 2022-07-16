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İstanbul'da yabancı uyruklu kişi, darbedilip pencereden atıldı

İstanbul'da yabancı uyruklu kişi, darbedilip pencereden atıldı

Karısını merak eden yabancı uyruklu kişi, 3 katlı bir binaya giderek eşini sordu. Bunun üzerine dairedeki şahısla tartışan kişi, önce darbedildi, ardından da 3'üncü kattaki pencereden aşağıya atıldı.