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    İstanbul'da yabancı uyruklu kişi, darbedilip pencereden atıldı

    Karısını merak eden yabancı uyruklu kişi, 3 katlı bir binaya giderek eşini sordu. Bunun üzerine dairedeki şahısla tartışan kişi, önce darbedildi, ardından da 3'üncü kattaki pencereden aşağıya atıldı.
    • 16.07.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 15:32
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    İstanbul'da yabancı uyruklu kişi, darbedilip pencereden atıldı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ki yabancı uyruklu bir kişi, evden giden eşini merek etti.

    Bunun üzerine yabancı uyruklu, mahalledeki komşularının 3 katlı binasına giderek eşinin orda olup olmadığını sordu.

    Eşini merak eden kişi, bu sorusu üzerine evin  içindeki adamla tartışmaya başladı.

    Darbedip pencereden attı

    İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede alevlendi ve dairedeki şahıs, yabancı uyruklu olan kişiyi darbedip pencereden aşağı attı.

    İstanbul'da yabancı uyruklu kişi, darbedilip pencereden atıldı - VİDEO


    Yabancı uyruklu kanlar içinde kaldı

    Bağrışma ve gürültünün gelmesiyle vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, yabancı uyruklu şahsın garajın içinde yerde kanlar içinde yattığını gördü.

    İstanbul da yabancı uyruklu kişi, darbedilip pencereden atıldı #1

    Şüpheli şahıs ve kadın yakalandı

    Bunun üzerine üçüncü kata çıkan polis ekipleri, şüpheli şahıs ve kadını kaçmadan yakaladı.

    Yaralı adam hastaneye kaldırıldı

    Yaralı adam tedavisi yapılmak üzere Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

    Şüphelilerin işlemleri sürüyor

    İHA'nın haberine göre; şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    İstanbul da yabancı uyruklu kişi, darbedilip pencereden atıldı #2


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