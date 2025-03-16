İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası

Haber Merkezi

İzmir'de yaşayan Yılsu Tümen, yağ aldırma operasyonu için İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde özel bir tıp merkezinde ameliyat oldu.

Tümen, yağ aldırma operasyonuna 160 bin lira ödemeyi kabul etti.

KAN TAKVİYESİ İÇİN 40 BİN TL İSTENDİ

Ancak iddiaya göre, kadının kan değerleri düşük çıkınca doktor, kan takviyesi yapılabileceğini söyledi.

Bunun için de ayrıca 40 bin lira talep edildi.

KALBİ DÖRT DEFA DURDU

Operasyondan çıktıktan saatler sonra fenalaşan ve defalarca kalbi durduğu öne sürülen kadın, 6 Mart'ta hayatını kaybetti.

Simge Tümen, ablasının doktor ihmali nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek "Ablam o kadına gitmeden önce farklı bir doktora gidiyor, tahlillerini gösteriyor ve 'Bu ameliyatı olma, kan değerlerin düşük.' deniliyor. Bizler zaten aynı şekilde söylüyorduk fakat o şahıs 'Hiçbir sorun olmaz, sağ salim girer çıkarırız.' dedi." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

"BU ÖZEL BİR HASTANE VE YETERSİZ KALIYOR"

32 yaşındaki Yılsu Tümen'in kalbinin dört defa durduğu öne sürüldü.

Ablasına iki ünite kan verildiğini belirten Simge Tümen şöyle konuştu:

Ablam ameliyathaneden çıktıktan sonra birden fenalaşıyor. Müdahale ediyorlar kalp masajı vesaire yetersiz geliyor. Bu özel bir hastane ve yetersiz kalıyor. Apar topar kardeşimi devlet hastanesine sevk ediyorlar.

TIP MERKEZİ YETKİLİLERİ İDDİALARI REDDETTİ

Suçlamaları kabul etmeyen tıp merkezi yetkilileri ise ameliyat öncesi tüm kan değerlerinin normal olduğunu, kadının ameliyattan çıktıktan 4 saat sonra odada bir anda fenalaştığını iddia etti.

Yılsu Tümen'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp raporundan sonra ortaya çıkacak.

Acılı aile polise şikayette bulunurken ameliyatın gerçekleştiği tıp merkezinin yetkilileri de olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.