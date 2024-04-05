İstanbul'da yaşlı kadını 'FETÖ' yalanıyla dolandırdılar Zeytinburnu'nda yaşayan 65 yaşındaki Sabiha İhtiyar'ı arayan dolandırıcılar, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek yaklaşık 1 buçuk milyon lira altın ve nakit parasını alıp kayıplara karıştı.

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DHA

'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla yapılan dolandırıcılığın ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan ve evinde terzilik yapan 65 yaşındaki Sabiha İhtiyar'a geçtiğimiz günlerde bir telefon geldi.

Arayan kişi, kadına 'Adınız FETÖ'ye ve kuyumcu soygununa karıştı. Evdeki bulunan para ve altınları almaya geliyoruz inceledikten sonra size geri vereceğiz' dedi.

Yine aynı numara: Adınız FETÖ'ye karıştı yalanıyla dolandırdılar

Gelen telefon karşısında korkan kadın, altınları ve nakit paralarını bir poşete koyarak evine gelen kişiye kendi elleriyle teslim etti.

'Paranızı getireceğiz' diyerek Sabiha İhtiyar'ı oyalayan şüpheli kişi ya da kişiler kayıplara karıştı.

Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

'Kardeşimin ve benim 1 buçuk milyona yakın altınımız ve nakit paramız vardı: Hepsini verdim'

Yaşananları anlatan Sabiha İhtiyar, "Polisim diyerek beni aradı. Daha sonra bana polis ve emniyet müdürü kartı attı. 'Sen FETÖ'ye karışmışsın gelip seni kelepçeleyeceğiz. Komşularının yanında rezil olmak ister misin?' dedi. Ben 45 yıldır İstanbul'dayım 1 kuruş bile kimsenin parasını yemedim. Öyle bir şey yapamayacağımı söyledim. Beni saatlerce telefonda tuttu. Beni büyüledi sanki. Evde para ve altın ne varsa alıp makineye sokup geri getireceklerini söylediler. Ben de inandım ve kardeşimin altınları dahil her şeyi çıkarıp verdim. Kardeşimin ve benim 1 buçuk milyona yakın altınımız ve nakit paramız vardı. Sürekli aramaya devam etti. Kocama söylemememi belirttiler. Sürekli beni oyaladılar getireceğiz diyerek. Makineden iğneyle kazandığım paralardı. Evimde 1 kuruş haram para yok. Nasıl böyle oldu bilmiyorum. Kameralardan tespit ediyorlar ama henüz yakalayamadılar." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)