İstanbul'da yer altı kablolarından çıkan kıvılcımlar otomobili yaktı

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan yer altı kabloları, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yanma nedeniyle çıkan kıvılcımların sıçradığı otomobil alev aldı.

ARACI HALAT YARDIMIYLA UZAKLAŞTIRDILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, aracı halat yardımıyla yanmaya devam eden kablolardan uzaklaştırdı.

YANGIN KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ

Otomobil güvenli bölgeye çekilirken elektrik kablolarındaki yangın da bir süre sonra kendiliğinden söndü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

"CAMI KIRIP ARACI KURTARACAKTIM"

Yangını gören Hanifi Çınar, "Bir baktım duman çıkıyordu. Aracın altında elektrik şase yapıyordu. Camı kırıp aracı kurtaracaktım. Elektrik kabloları alev alınca yaklaşamadım. Yer altı kabloları aracı tutuşturdu. Kalın bir kablo geçiyor buradan. Yılda en az 10 defa arızalanıyor. Bu arıza da bugüne denk geldi. Elektrik kesintileri yaşıyoruz, 4-5 gün elektriklerimiz yok" diye konuştu.