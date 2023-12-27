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İstanbul'da yılbaşı denetimi! Restoran ve eğlence mekanları tek tek incelendi

İstanbul'da yılbaşı denetimi! Restoran ve eğlence mekanları tek tek incelendi Kartal'da çok sayıda personelin katıldığı denetimlerde 65 iş yeri denetlenirken, bin 878 kişi ise tek tek sorgulandı.