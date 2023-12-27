İHA
İstanbul'da yılbaşı öncesi denetimler başladı...
Vatandaşların yılbaşını sorunsuz geçirmelerini isteyen ekipler, tek tek mekanları denetliyor.
Özellikle polis ekipleri, Kartal'da güvenlik önlemlerini artırdı.
Kafe, restoran ve eğlence mekanları tek tek arandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kafe, restoran ve eğlence mekanlarında denetleme yapıldı.
Mekanların belge ve kayıt bilgileri incelenirken içeride bulunan müşterilere Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Çok sayıda personelin katıldığı denetimlerde 65 iş yeri denetlenirken, bin 878 kişi sorgulandı.
Denetimler yılbaşına kadar devam edecek
Polis ekipleri tarafından yapılan denetlemelerin yılbaşına kadar devam etmesi bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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