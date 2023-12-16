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İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Üretici yakalandı

İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Üretici yakalandı Son dönemlerde sıklaştırılan sahte içki üreticilerine yönelik yapılan çalışmalarda, 2 ay boyunca inceleme ve fiziki takibi yapılan şahıs ekipler tarafından yakalandı. Operasyonda, 8 bin litre etil alkol ve 100 litre viski esansı ele geçirildi.