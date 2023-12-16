Yeni yıla sayılı günler kala sahte alkoller yeniden piyasaya çıktı...
Bu kapsamda 81 ilde denetimler sıkılaştırıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Sahte içki tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla, sahte alkol üreticisi, dağıtıcısı ve aracılarına yönelik operasyon düzenledi.
2 ay boyunca takip edildi
Ekipler, bir şüphelinin sahte alkol imal ederek, restoranlara satış yaptığı bilgisini aldı.
Yaklaşık 2 ay süren inceleme ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin sahte alkolü Ümraniye'deki bir depoda imal ettiğini tespit etti.
O.Ç. yakalandı
Düzenlenen operasyonda, 8 bin litre etil alkol ve 100 litre viski esansı ele geçirildi.
Yakalanan O.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ekiplerden uyarı
Jandarma yetkilileri sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa, hatta can kaybına yol açabileceği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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