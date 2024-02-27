İstanbul'da yine taksici krizi! Taksimetreyi açmadı: Videoya çekildiğini anlayınca... Gaziosmanpaşa'da taksiye binen 2 genç, taksicinin taksimetre açmaması üzerine tartışma yaşamaya başladı. O anlar ise kayıt altına alındı.

İHA

İstanbul'da taksici sorunları bitmiyor...

Her gün yeni bir sorunla gündeme gelen taksicilerden biri, bu defa Gaziosmanpaşa'da kendisini gösterdi.

İki genç, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa'dan taksiye bindi ancak taksimetrenin açılmadığını fark etti.

Durumu fark eden gençler, taksiciye taksimetreyi açmaları konusunda uyarıda bulundu.

Taksi sürücüsünün verdiği cevapların ardından araçta sözlü tartışma başladı.

"Açmadığımı fark ettim ama..."

Taksimetreyi açmamasına rağmen kendisini savunan taksi sürücüsü, “Ben taksimetreyi açmak zorundayım ama köprü başına geldiğimde unuttuğumu fark ettim. Zaten taksi çağırma uygulamasına girip baktığımızda mesafeler arası ortalama ücreti gösteriyor.” diyerek kendisini savundu. Bunun üzerine yolcular yaşananlara, “Belki bana 100 lira fazla söyleyeceksin.” sözleriyle tepki gösterdi.

"Bizi indiremezsin"

Bunun üzerine pişkin taksi sürücüsü önce, “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin.” diyerek gençleri indirmek istedi. Sonrasında video kaydına alındığını fark eden sürücü bu kez, “Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar.” sözleriyle yola devam etti.

Gençler ise “Sen bizi indiremezsin, götürmek zorundasın. Madem böyle korkuların var, taksimetreyi neden açmıyorsun?” diyerek taksi sürücüsüne tepki gösterdi. O ilginç anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)