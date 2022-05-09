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    İstanbul'da yoga kursunda cinsel saldırıya uğradı

    İstanbul'da 36 yaşındaki öğretmen F. N yoga kursuna gitmeye karar verdi. Talihsiz kadın özel ders aldığı eğitmenin tecavüzüne uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 09:59
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    İstanbul'da yoga kursunda cinsel saldırıya uğradı

    İstanbul Kağıthane'de bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

    Bir okulda öğretmen olan F. N. isimli kadın, yoga kursuna gitmek istedi.

    İnternette gördüğü reklam üzerine Kağıthane'deki bir spor merkezine giden F. N. kursa kayıt oldu.

    Mağdur kadına ve diğer öğrencilere cinsel içerikli beyanlar

    Yoga eğitimi sırasında eğitmen, kendisine ve gruptaki diğer öğrencilere cinselliğin önemli olduğuna dair beyanlarda bulunuyordu.

    Geçtiğimiz günlerde eğitmenden özel olarak yoga dersi alan F. N., iddiaya göre hipnoz halinde yarı uykulu olduğu bir anda eğitmenin cinsel saldırısına maruz kaldı.

    Özel ders alan kadına tecavüz etti

    Eğitmen, önce elleriyle taciz ettiği F. N.'ye iddiaya göre daha sonra tecavüz etti.

    F. N., kurstan çıktıktan sonra karakola giderek eğitmen Erol S. hakkında şikayetçi oldu.

    Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İstanbul da yoga kursunda cinsel saldırıya uğradı #1

    İstanbul da yoga kursunda cinsel saldırıya uğradı #2

    İstanbul da yoga kursunda cinsel saldırıya uğradı #3


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