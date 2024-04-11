İstanbul'da yolcu İETT otobüsünün camlarını ve sileceklerini kırdı Otobüste arka kapıyı açmadığı gerekçesiyle İETT şoförüne hakaret edip otobüsün camını ve sileceklerini kıran şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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İHA

İstanbul'da İETT otobüsünde gergin anlar yaşandı...

Küçükçekmece ilçesinde saat 10.25 sıralarında İnönü Mahallesi Maslakçeşme otobüs durağında bekleyen bir kişi, Davut Kaya yönetimindeki Atakent-Bakırköy seferini yapan İETT otobüsüne binmek istedi.

Durakta duran otobüse binen şahıs ‘neden arka kapıları açmıyorsun’ diyerek şoföre bağırıp hakaretler etti.

Otobüsün camlarını kırdı

Ardından şahıs 2 durak sonra Maslakçeşme durağında indi. Hırsını alamayan şahıs otobüsün aynasını yumruklayıp sileceklerini ve camını kırdı.

Otobüs şoförü Kaya, cam kırıklarının üzerine gelmesiyle hafif şekilde yaralandı. Ardından şoför Davut Kaya kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Saldırgandan şikayetçi oldu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Öte yandan Kaya, olay sonrası emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

"Arabanın silecek camını kopardı"

Olay anını anlatan otobüs şoförü Davut Kaya, "Yolcu olarak vatandaş arabaya binip neden arka kapıları açmıyorsun dedi. Araç zaten doluydu. Ben de 'arka kapı inmek için, ön kapıdan bineceğiz, arkaya doğru ilerleyeceğiz' dedim. Daha sonra inen yolcular ile beraber o şahıs da indi. Hakaretler, küfürler etti. Araç dolu olduğundan dolayı 2 durak yolcu almadık devam ettik. Maslakçeşme durağına geldik. Aşağı indi önce aynamızı yumrukladı, sonrasında arabanın silecek camını kopardı. Hastaneye giderek darp raporunu aldık. Karakola da gittim şikayetçi oldum. Artık durumu yetkililere bildirdik." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)