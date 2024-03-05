İstanbul'daki 3 kişi kendilerini aracına almayan taksiciyi bıçakladı Kadıköy'de lastiğinin patlak olduğu için aracına müşteri olarak almadığı 3 kişi ile tartışan taksici Osman Eker, boğazından bıçaklandı. Saldırganlardan biri diğer taksiciler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

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DHA

İstanbul'da uzun süredir büyük bir taksi sorunu var.

Müşteriler ve taksiciler arasında zaman zaman çıkan tartışmalarda bu kez kan aktı.

Kadıköy ilçesi Kozyatağı Mahallesi, İnönü Caddesi'nde D-100 karayolunda aracına aldığı 3 kişiden şüphelenen taksici, yolcuları aşağıya indirdi.

Bu sırada 3 şüpheli, lastikçi önünde patlayan lastiğini yaptırmaya çalışan taksici Osman Eker'den kendilerini Taksim'e götürmesini istedi.

Tartışma çıkınca bıçakladı

Eker'in lastiğinin patlak olduğunu, kendilerini götüremeyeceğini söylemesi üzerine şüphelilerle Eker arasında tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken saldırganlardan biri, Eker'i boğazından bıçakladı.

1 saldırganı yakalayıp teslim ettiler

Saldırganlardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken 2 saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Eker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eker'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

"Götürürsün götürmezsin, küfürleşmeye başladılar"

Ağır yaralanan Eker'in çalıştığı duraktaki meslektaşı Ramazan Duran, “Lastiği patlak olduğu için E 5'ten almıyor. Benim arabaya geldiler, ben de arabayı vereceğim karşıya geçmem dedim. Buraya geldiler götürürsün götürmezsin, küfürleşmeye başladılar. Yardıma geldik biz de, baktık bıçaklamışlar. Kaçmaya başladılar birini yakaladık, 2'si kaçtı. 2 bıçak darbesi koluna ama damara denk gelmiş, acilde şu an." dedi.

"Araçtaki parayı almaya çalışıyor"

Faik Yılmaz ise, “İlk bir arkadaş yoldan alıyor. Taksim'e gideceğiz diyorlar o da tamam diyor. Yolda konuşmalarından, hareketlerinden şüpheleniyor, korkuyor. İndiriyor yolcuları. Lastiğini yaptırmak için lastikçide bekleyen arkadaşa gidiyor. Bizim arkadaş da götüremem diyor. Tartışma sırasında araçtaki parayı almaya çalışıyor. Müdahale edince de bıçaklıyor." diye konuştu.

Eker'in ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerle Eker'in tartışması ve Eker'in bıçaklandığı anlar görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)