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    İstanbul'daki hamile hemşireye saldırı anları

    Kan alma işlemi sırasında hasta yakınlarının darbettiği 6 haftalık hamile hemşirenin yaşadığı korku dolu anlar, çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 11:51
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    İstanbul'daki hamile hemşireye saldırı anları

    Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde görevli olan hamile hemşire Gülhan D., pazartesi günü hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

    Saldırganlardan Rıdvan Koçyiğit, koşarak Gülhan D.'nin yüzüne tekme attı.

    YERE YIĞILDI, SALDIRMAYA DEVAM ETTİLER

    Gülhan D. aldığı darbeyle yere yığılırken, şüpheliler kadını darbetmeye devam etti.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    24 yaşındaki Gülhan D. yaşananların ardından şikayetçi olurken, 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Bugün ise saldırı anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    İstanbul'daki hamile hemşireye saldırı anları VİDEO

    İstanbul daki hamile hemşireye saldırı anları #1

    İstanbul daki hamile hemşireye saldırı anları #2

    İstanbul daki hamile hemşireye saldırı anları #3

    İstanbul daki hamile hemşireye saldırı anları #4


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