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- İstanbul'daki hamile hemşireye saldırı anları
İstanbul'daki hamile hemşireye saldırı anları
Kan alma işlemi sırasında hasta yakınlarının darbettiği 6 haftalık hamile hemşirenin yaşadığı korku dolu anlar, çevredekiler tarafından görüntülendi.
- DHA
- 19.01.2022 - 11:44
- Güncelleme : 19.01.2022 - 11:51
Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde görevli olan hamile hemşire Gülhan D., pazartesi günü hasta yakınlarının saldırısına uğradı.
Saldırganlardan Rıdvan Koçyiğit, koşarak Gülhan D.'nin yüzüne tekme attı.
YERE YIĞILDI, SALDIRMAYA DEVAM ETTİLER
Gülhan D. aldığı darbeyle yere yığılırken, şüpheliler kadını darbetmeye devam etti.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
24 yaşındaki Gülhan D. yaşananların ardından şikayetçi olurken, 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Bugün ise saldırı anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'daki hamile hemşireye saldırı anları VİDEO