İstanbul'daki kafede ölü bulunan genç kızın ailesi konuştu

5 gündür kayıp olan ve kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un dayısı Müslüm Taşdemir, "Ailesi ile hiçbir problemi yoktu. Ne olduğuna dair bir bilgimiz yok" dedi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göztepe Mahallesi'nde oturan Seher Akkoyun, 5 gün önce evinden ayrıldı.

Ailesinin bir daha haber alamadığı Akkoyun için birçok yere ilanlar verildi.

Dün Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir kafeteryanın çalışanları, kafeye ait tuvalette hareketsiz yatan kadın buldu.

CANSIZ BEDENİ KAFEDE BULUNDU

Hayatını kaybettiği belirlenen kadının, ailesinin haber alamadığı Seher Akkoyun olduğu ortaya çıktı. Akkoyun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, acılı ailesi ise kapıda kızlarının cenazesini bekledi.

istanbul'da ölü bulunan genç kadının dayısı konuştu VİDEO



"AİLESİYLE PROBLEMİ YOKTU"

Aile fertlerinden dayı Müslüm Taşdemir, Akkoyun'un ailesi ile hiçbir problemi olmadığını, anestezi bölümünden mezun olduğunu ve stajına devam ettiğini ifade ederek, "5 gündür haber alamıyorduk. Gittiği ilk gün telefonu kapalıydı. Bize ulaşmadı hiç. Ailesiyle problemi yoktu. Anestezi teknikeri olarak staj yapıyordu. Ne olduğuna, neden öldüğüne dair hiçbir bilgimiz yok" dedi.

Akkoyun'un cenazesi, memleketi olan Muş Varto'da toprağa verilecek.









