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    İstanbul'daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi

    Çaldıkları kamyonetle hırsızlık yapan şüpheliler yakalanırken, kamyonetin çalınma anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 12:45
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    İstanbul'daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi

    İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde park halindeki kapalı kasa kamyonetleri çalan, bu araçları gerçekleştirdikleri hırsızlıklarda kullandığı iddia edilen iki kişiye yönelik çalışma başlatıldı.

    Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelendiğinde şüphelilerin park halindeki araçları çaldıkları, plakalarını değiştirerek başka  hırsızlık olaylarında kullandığını tespit etti.

    YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDILAR

     

    Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler Gökhan G. ve Erdoğan G. polis tarafından gözaltına alındı.

    İstanbul daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi #1

    İstanbul'daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi VİDEO

    DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇU İŞLEDİLER

    Şüphelilerle birlikte çaldıkları bir kamyonette ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin daha öncede oto hırsızlığı suçlarından defalarca yakalandığı ortaya çıktı.

    İstanbul daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi #2

    29 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Gökhan G. adlı şüphelinin ise 29 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

    Oto hırsızlık büro amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

    İstanbul daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi #3

    İstanbul daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi #4



    İstanbul daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi #5

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