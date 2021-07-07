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- İstanbul'daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi
İstanbul'daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi
- DHA
- 07.07.2021 - 12:23
- Güncelleme : 07.07.2021 - 12:45
İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde park halindeki kapalı kasa kamyonetleri çalan, bu araçları gerçekleştirdikleri hırsızlıklarda kullandığı iddia edilen iki kişiye yönelik çalışma başlatıldı.
Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelendiğinde şüphelilerin park halindeki araçları çaldıkları, plakalarını değiştirerek başka hırsızlık olaylarında kullandığını tespit etti.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler Gökhan G. ve Erdoğan G. polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi VİDEO
DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇU İŞLEDİLER
Şüphelilerle birlikte çaldıkları bir kamyonette ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin daha öncede oto hırsızlığı suçlarından defalarca yakalandığı ortaya çıktı.
29 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI
Gökhan G. adlı şüphelinin ise 29 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Oto hırsızlık büro amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.