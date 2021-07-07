Çaldıkları kamyonetle hırsızlık yapan şüpheliler yakalanırken, kamyonetin çalınma anı kameraya yansıdı.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde park halindeki kapalı kasa kamyonetleri çalan, bu araçları gerçekleştirdikleri hırsızlıklarda kullandığı iddia edilen iki kişiye yönelik çalışma başlatıldı.

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelendiğinde şüphelilerin park halindeki araçları çaldıkları, plakalarını değiştirerek başka hırsızlık olaylarında kullandığını tespit etti.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler Gökhan G. ve Erdoğan G. polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'daki kamyonet hırsızlarını, kamera kaydı ele verdi VİDEO

DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇU İŞLEDİLER

Şüphelilerle birlikte çaldıkları bir kamyonette ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin daha öncede oto hırsızlığı suçlarından defalarca yakalandığı ortaya çıktı.

29 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gökhan G. adlı şüphelinin ise 29 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Oto hırsızlık büro amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.













