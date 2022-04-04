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    İstanbul'daki kıraathaneye silahlı saldırı anı

    Küçükçekmece'deki kıraathaneye maske takıp giren şahıs, 10 el ateş açtı. Saldırıda yara alan olmazken yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 11:54
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    İstanbul'daki kıraathaneye silahlı saldırı anı

    Küçükçekmece'nin Cennet Mahallesi'nde bulunan kıraathaneye, cerrahi maskeli kişi, kurşun yağdırdı.

    9-10 el ateş eden saldırgan daha sonra olay yerinde kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.

    KIRAATHANEDEKİ KİŞİLER KORKU YAŞADI

    Silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmazken kıraathanenin içinde ve önündekiler büyük panik yaşadı.

    Olay sonrası polis ekipleri sokakta inceleme yaptı. Güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul'daki kıraathaneye silahlı saldırı VİDEO

    İstanbul daki kıraathaneye silahlı saldırı anı #1

    "ŞARJÖR BOŞALTTI"

    Saldırı anında sokakta olan görgü tanığı, "Bir şarjör boşalttı. İçeride panik oluştu. Arabaya binip kaçtı. Kahve doluydu ama yaralı yok" dedi.

    İstanbul daki kıraathaneye silahlı saldırı anı #2

    İstanbul daki kıraathaneye silahlı saldırı anı #3

    İstanbul daki kıraathaneye silahlı saldırı anı #4

    İstanbul daki kıraathaneye silahlı saldırı anı #5


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