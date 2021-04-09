Hayvan ürünleri satan iş yerinden alışveriş yaptıktan sonra, dükkan sahibinin para bozmaya gitmesini fırsat bilen müşteriler, oyuncak çaldı.

İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde 1 Nisan Perşembe akşamı hayvan ürünleri satan bir iş yerinde kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerine gelerek kuş yemi satın aldı.

Dükkan sahibi, şahıslarla bir süre konuştuktan sonra para bozdurmaya gitti.

Dükkan sahibinin dışarı çıkmasını fırsat bilen hırsızlar, raftan oyuncak çalarak kazaklarının altına sakladı.

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Hırsızlığı dükkan sahibinin kardeşi fark edince kamerayı açmaya çalıştı. Bu sırada hırsızlar, masaya bırakılan para üstünü alıp koşarak kaçmaya başladı.

Hırsızların oyuncak çaldığı ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi karakola giderek şikayetçi oldu.

İstanbul'daki müşteri alışveriş sonrasında hırsızlık yaptı VİDEO











"PARA ÜSTÜNÜ ALIR ALMAZ KAÇTILAR"

İş yeri sahibi Taner Topkara, “İki tane arkadaş geliyor ve benden kanarya kuşu yemi alıyor. Ben parayı bozdurmaya gittiğimde arkadaşlar raftan bir oyuncak çalıp, karnının içine koyuyor ve kaçıp gidiyor. Dışarıda kardeşim vardı. Kardeşim bana dedi ki, 'Bir şey çaldılar, kameralara bakalım mı?' O esnada da arkadaşlar buradaydı, kamerayı açmaya başladığımızda bunlar panikledi. Paranın üstünü alır almaz koşarak kaçıp gidiyorlar. Biz şikayetçi olduk, haber bekliyoruz.” diye konuştu.



