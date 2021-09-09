İstanbul'daki okul çevrelerinde 8 bin 646 şahıs sorgulandı

Eğitime başlayan ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin güvenliği için denetim yapan polis ekipleri, sorguladığı 8 bin 646 kişiden 39 aranan şahsı yakaladı.

6 Eylül itibariyle okulların yüz yüze eğitme geçmesinin ardından her alanda denetimler de arttı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite çevresinde şüpheli şahıslara yönelik geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde 8 bin 646 kişi sorgulanırken 39 aranan şahıs yakalandı.

BİN 451 NOKTADA DENETİM

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 39 ilçede ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite çevresinde bin 451 noktada şüpheli şahıslara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.





39 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Çocukların ve gençlerin güvenliğini korumaya yönelik yapılan denetimlerde 8 bin 646 kişi sorgulanırken 39 aranan şahıs yakalandı ve 122 kişiye ise adli ve idari işlem uygulandı.

2 İŞ YERİNE CEZAİ İŞLEM

Uygulama kapsamında bin 550 umuma açık alan denetlenirken yapılan kontroller sonucunda 2 iş yerine cezai işlem uygulandı.

BİNLERCE GRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Denetimler sonucunda 11.39 gram sentetik uyuşturucu madde, 4 adet sentetik hap, 134 paket kaçak sigara, 9 bin 400 tütün doldurulmuş makaron ve 7 bin 140 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.