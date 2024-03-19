İstanbul'un 3 ilçesinde hayalet ekran hırsızlığı: O anlar kamerada Gece saatlerinde park halindeki otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Hayalet ekranı hırsızlığının sonu gelmiyor...

Lüks araçla başta olmak üzere, otomobiller sıkça hırsızların hedefi oluyor.

Olayın en çok yaşandığı il ise İstanbul.

Dakikalar içinde çaldılar

Öyle ki bu kez 3 ilçedeki otomobile vurgun yapıldı.

Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Park halindeki lüks otomobilleri kendilerine hedef seçen şüphelilerin, birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirerek kaçtıkları belirlendi.

Operasyonla yakalandılar

Şüphelilerin gerçekleştirdiği bazı hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerin çalıntı plaka takılı araçla, lüks otomobillerin yanına yanaşarak hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında Esenler'de düzenledikleri operasyonda şüpheliler Berke Miraç B. ve İzzethan Ş.'yi gözaltına aldı.

Suç makinesi çıktılar

Şüphelilerden İzzethan Ş.'nin daha önceden 82 suç kaydı bulunduğu ayrıca 6 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)