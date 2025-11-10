Abone ol: Google News

İstanbul'un 3 ilçesindeki kurşunlama olaylarına ilişkin operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş yeri kurşunlama olaylarıyla bağlantısı olduğu tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Üç ilçede düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 11:17
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un 3 ilçesinde iş yeri kurşunlama olaylarına karışan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
  • Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüpheli hala firarda.
  • Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler'deki iş yerlerinde son 2 ayda meydana gelen kurşunlama olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerin bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda 5 farklı kurşunlama olayına karıştığı belirlenen 8 şüpheli hakkında arama yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince üç ilçede düzenlenen operasyonlarda, 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 16 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.

Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

3. Sayfa Haberleri