İstanbul'un 3 ilçesindeki kurşunlama olaylarına ilişkin operasyon

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un 3 ilçesinde iş yeri kurşunlama olaylarına karışan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
- Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüpheli hala firarda.
- Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
İstanbul Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler'deki iş yerlerinde son 2 ayda meydana gelen kurşunlama olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerin bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi.
5 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda 5 farklı kurşunlama olayına karıştığı belirlenen 8 şüpheli hakkında arama yakalama ve gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince üç ilçede düzenlenen operasyonlarda, 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
FİRARİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 16 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.
Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.