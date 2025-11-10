İstanbul'un 3 ilçesindeki kurşunlama olaylarına ilişkin operasyon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler'deki iş yerlerinde son 2 ayda meydana gelen kurşunlama olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerin bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda 5 farklı kurşunlama olayına karıştığı belirlenen 8 şüpheli hakkında arama yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince üç ilçede düzenlenen operasyonlarda, 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 16 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.

Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.