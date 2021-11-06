İzmir açıklarında 115 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 115 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisinin üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

115 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Yunanistan unsurlarınca Dikili açıklarına geri itilen 26 kaçak göçmen, ekiplerce kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yine ekiplerce Seferihisar ilçesi açıklarında da 3 farklı olayda lastik bot ve can salları içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 89 kaçak göçmen kurtarıldı.

KAÇAK GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

Dikili ve Seferihisar ilçelerinde kurtarılan toplam 115 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.