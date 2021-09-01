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- İzmir açıklarında 166 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 166 göçmen kurtarıldı
- İHA
- 01.09.2021 - 09:14
İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini tespit etti.
166 GÖÇMEN İÇİN 4 AYRI KURTARMA OPERASYONU
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından 41 göçmen kurtarıldı.
Aynı gün içerisinde yine Dikili ilçesi açıklarında lastik botun makine arızası yapması nedeniyle yardım talebinde bulunan 36 göçmenin yardımına da ekipler yetişti.
Seferihisar açıklarında ise aynı gün içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 53 göçmen kurtarıldı.
Çeşme ilçesi açıklarında da Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 göçmen kurtarıldı.
Böylelikle toplam 166 göçmen kurtarılmış oldu.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.