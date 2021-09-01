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İzmir açıklarında 166 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 166 göçmen kurtarıldı

Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildikten sonra kurtarılan 166 göçmen, sınır dışı edilecek.