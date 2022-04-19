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İzmir açıklarında, 48 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, 48 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri tarafından, Çeşme ile Dikili açıklarında 26 ve Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 22 kaçak göçmen kurtarıldı.