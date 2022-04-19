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- İzmir açıklarında, 48 kaçak göçmen yakalandı
İzmir açıklarında, 48 kaçak göçmen yakalandı
- 19.04.2022 - 17:54
- Güncelleme : 19.04.2022 - 18:01
İzmir’de, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Nisan saat 01.20 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 3 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botları ile kurtardı.
Aynı gün saat 02.10 sıralarında ise bir kaçak göçmen bilgisi daha geldi.
Lastik bot içerisinden 26 kaçak göçmen çıktı
İHA’nın haberine göre, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 kaçak göçmen yakalandı.
48 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi’ne gönderildi
Saat 07.30 sıralarında ise, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 19 kaçak göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkartılan toplam 48 kaçak göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.