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    İzmir açıklarında, 48 kaçak göçmen yakalandı

    Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri tarafından, Çeşme ile Dikili açıklarında 26 ve Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 22 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • 19.04.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 18:01
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    İzmir açıklarında, 48 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir’de, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Nisan saat 01.20 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 3 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botları ile kurtardı.

    Aynı gün saat 02.10 sıralarında ise bir kaçak göçmen bilgisi daha geldi.

    Lastik bot içerisinden 26 kaçak göçmen çıktı

    İHA’nın haberine göre, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 kaçak göçmen yakalandı.

    İzmir açıklarında, 48 kaçak göçmen yakalandı #1

    48 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi’ne gönderildi

    Saat 07.30 sıralarında ise, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 19 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Karaya çıkartılan toplam 48 kaçak göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.


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