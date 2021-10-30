117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depreminde, Okay Ailesi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. O anları anlatan Sema Okay, "Binaların süsüne-püsüne bakmamak gerekiyor. Biz buna aldanmıştık" dedi.

30 Ekim 2020 yılında İzmir'de yaşanan depremin üzerinden 1 yıl geçerken, yaralar ise dün gibi taze.

Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken, enkaz altından kurtulanlar ise o anları unutamıyor.

Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından annesi ile sağ çıkan Fatma Okay, Kemalpaşa ilçesinde yeni hayatına başladı.

Yüksek binalardan uzak duran Okay Ailesi o anları anlatırken, binaların dış görünüşüne aldanmamak gerektiğini belirtti.

"BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİKLERİMİZİ KAYBETTİK"

Annesinin 2, kendisinin 4 saat enkaz altında kaldığını belirten Fatma Okay, “Deprem döneminde haber izlemiyordum ama bir gün bir haberlerde arkadaşlarımın ölüm haberine rastladım.

Çok ağladım. Öldüklerini o an kabul edemedim. 7 ay boyunca psikolojik tedavi gördüm ve sonra arkadaşlarımın mezarına gitmek istedim. Şu an yükseklik korkum olduğu için Kemalpaşa ilçesinde müstakil evde oturuyoruz.

Okulum tek katlı. Zor bir süreç yaşadık. Eskiden arkadaşlarımla apartmanın bahçesinde oyun oynardık. Böyle bir şey olacağını nereden bilebilirdik ki?

Her şey daha dün gibi. Sayra Abla ve Feda ile bahçede vakit geçirirdik. Onların ölmesi beni çok üzdü. Böyle bir şeyi kimsenin yaşamasını istemiyorum” sözlerine yer verdi.

İzmir depreminde enkazdan çıkarılan aile: Binanın süsüne aldandık VİDEO

"BİNA YIKILDIĞINDA ÖLDÜĞÜMÜ SANDIM"

Deprem günü yaşadıklarını anlatan Fatma Okay, “Odamda online derse girmeden önce mutfağa gittim. Deprem olurken başımın döndüğünü sandım ama yukarı baktığımda avize sallanıyordu.

Hemen salonda olan annemin yanına gittim. Annemle kolonun dibine gidip depremin durmasını bekledik ama şiddetli sallanıyorduk. Annemin korktuğunu görünce ‘Anne korkma’ dedim. Bütün odalar tek tek yıkıldı. Bina yıkıldığında çığlık sesleri duyduk. ‘Yardım edin, kurtarın’ diyorlardı.

Bina yıkıldığında öldüğümü sandım ama sonra annemle birbirimizi teselli etmeye başladık. Ekiplere sesimizi ben duyurdum. Üstümüzdeki bina kalıntılarını kaldırdıklarında aydınlığı gördük.

O an gözümü kapatıp güzel şeyler düşünmeye çalıştım. Hayal kurdum. Enkazla ilgilenmedim. Gözümü açtığımda annemi çıkarmışlardı. Enkazda tek kalmıştım. Beni kurtarıp sedyeye koyduklarında gözümü açtım ve gökyüzünü gördüm. O an Allah’a şükrettim” ifadelerini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMEZLİK YAPMAYIN"

Bir daha aynı acıların yaşanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Fatma Okay, “Binalarınızı kontrol edin. Sonunuz bizim gibi olmasın. Kentsel dönüşüme girmemezlik yapmayın.

Kim suçluysa şikayetçiyim. Binaları yapanlar ve denetleyenler görevlerini yerine getirsin. Böyle acılar yaşanmasın” diye konuştu

"YÜKSEK BİNALARDA OTURAMIYORUZ"

Anne Sema Okay, “Deprem nedeniyle travma yaşadık. Yüksek binalarda oturamıyoruz. Binaların süsüne püsüne bakmamak gerekiyor.

Biz buna aldanmıştık. Rıza Bey Apartmanı’na, 6 yıl önce taşınmıştık. Daire çok güzeldi. İç mimar tarafından çok güzel döşenmişti. Adeta kusursuzdu ancak depremde bina tamamen yıkıldı.” dedi.