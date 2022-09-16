Petrol
91.09
0.25%
Euro
18.2544
-0.06%
Dolar
18.2666
0.01%
Altın
976.68
-0.13%
Borsa
3363
2.49%
Bitcoin
365.670
-1.53%
BTXN Coin
6.99
11.30%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu

    10 ilde, 121 kişiyi yaklaşık 1 milyon 800 bin lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 19 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
    • 16.09.2022 - 08:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, müştekilere ait ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı "forex" yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunanlar hakkında çalışma başlattı.

    19 kişi hakkında gözaltı kararı

    Çalışma kapsamında hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadiyle yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu kişilere yüksek para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, kazanılan parayı alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığının resmi kurum logosunu ve sitesine ait ekran resimlerinin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    10 ilde operasyon

    İHA'nın haberine göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir’de 9, ülke genelinde ise 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 19 şüpheliye yönelik İzmir’in yanı sıra Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

    Şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu #1


    Mustafa Şentop, Moldova Başbakanı ile görüştü
    Gündem

    Mustafa Şentop, Moldova Başbakanı ile görüştü

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    İzmir'de eşini öldüren sanığın müebbet cezasını Yargıtay bozdu
    3. Sayfa

    İzmir'de eşini öldüren sanığın müebbet cezasını Yargıtay bozdu

    Görüş Bildir