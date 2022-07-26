İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi devam ediyor.

Güvenlik güçlerince İzmir merkezli 18 ilde, terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

35 şüpheli bulundu

Bu kapsamda 35 şüphelinin, örgütün TSK yapılanmasında yer alan ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilenler hakkında gözaltı kararı verildi.

9 şüpheli aranıyor

Operasyon kapsamında yakalanan şahısların; 14'ü Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 14'ü muvazzaf 21 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 14 askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

35 şüpheliden 26’sı yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanırken 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.