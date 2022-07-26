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    İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

    FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliden 26'sı yakalandı.
    • 26.07.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:06
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    İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

    Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi devam ediyor.

    Güvenlik güçlerince İzmir merkezli 18 ilde, terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    35 şüpheli bulundu

    Bu kapsamda 35 şüphelinin, örgütün TSK yapılanmasında yer alan ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilenler hakkında gözaltı kararı verildi.

    İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı #1

    9 şüpheli aranıyor

    Operasyon kapsamında yakalanan şahısların; 14'ü Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 14'ü muvazzaf 21 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 14 askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

    35 şüpheliden 26’sı yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanırken 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

    İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı #2

    İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı #3


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