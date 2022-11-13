İzmir'de kuyumcu baba oğul 82 kişiyi dolandırdı

Kuyumcu dükkanı olan baba ve oğlu, topladıkları 100 milyon lira değerinde altınla kayboldu. Yakalanan dolandırıcıların davası sürerken vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İzmir'in Torbalı ilçesi, Tepeköy Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi'nde 30 yıldır kuyumcu dükkanı işleten Osman K. ile oğlu Barış K., 2019 yılında yüksek kazanç sağlama vaadiyle vatandaşların yastık altında tuttuğu altınları topladı.

Çevredeki 82 vatandaşlardan toplamda 100 milyon liranın üzerinde altın toplayan baba ve oğlu, dükkanı kapatıp bulundukları ilçeden kaçtı.

Dükkanı kapalı gören mağdurlar, Osman K. ve oğluna da ulaşamayınca dolandıklarını anladı ve şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı ve Osman K. ile oğlu Barış K., 5 Nisan 2019 tarihinde tutuklandı.

Şahıslar aynı yıl içerisinde 13 Mayıs'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

10'ar yıl hapis cezası istendi

Osman K. ile oğlu Barış K. hakkında "Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı suçlamasıyla" 82 mağdurun her biri için 10'ar yıl olmak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde baba ve oğulunun yargılanması sürerken; bazı mağdurlar, kapatılan kuyumcu önünde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

"2 katı faiz vereceğini söyledi"

Mağdurlardan Fadime Özlü, "Evim güvenli olmadığı içim 2017 yılında 37 adet Cumhuriyet altınımı bu kuyumcuya verdim. Bankada saklı tutacaktım ama son anda bu kuyumcu bana ulaşarak 2 katı faiz vereceğini söyledi. Ben de altınlarımı kendilerine verdim. 2 hafta sonra da kaçtı. 82 mağdur var, daha hiçbiri geri ödeme alamadı. Yuvaları yıkılan arkadaşlarımız var. Devlet büyüklerimizden mağduriyetimizin giderilmesi için yardım istiyoruz." dedi.

"Piyasanın biraz altında fiyatla altın satıyor"

Şikayetçilerin avukatlığını yapan Başak Atalay, baba ve oğlunun ilçedeki vatandaşlara güven vermesi sebebiyle birçok kez güven sömürüsüyle dolandırma eylemini sürdürdüğünü belirtti. Atalay, "Baba ve oğul uzun yıllardır Torbalı'da kuyumculuk yapıyor. Bu nedenle çevreye güven tahsis ediyor. Kuyumcu baba oğul, piyasanın biraz altında fiyatla altın satıyor. Böylece kendilerine çektikleri müşterilere, altınlarını yastık altı yerine çalınmaması için kendi kasalarında saklayabileceklerini söyleyip, ikna ediyor. Sonrasında çeşitli gerekçelerle altını vermiyor. Bazıları altınını alıp, bankaya yatırmak istiyor. Ancak, bankadan daha fazla kazanç verebilecekleri ancak varlıklarına dokunmamalarını söyleyip yine kandırıyorlar.

"Yine kandırıyorlar"



Bu kişiler ayrıca gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyor. Müştekilerden bazıları ev alacağını söylemiş. Bunlara, uygun fiyata ev satabileceklerini söylüyorlar. Altını hesaplayıp, ev için gerekli kısmı senet yapıyorlar. Yine kandırıyorlar. 2009 yılına göre, 100 milyon liranın üzerinde bir dolandırıcılık olayı söz konusu. Biz bu kişilerle uzlaşmaya çalışıyoruz. En azından müştekilerin mağduriyeti giderilebilsin." dedi.

"Böyle durumlara itibar etmeyin"

DHA'nın haberine göre, son dönemde benzer birçok dolandırıcılık olayıyla karşılaştıklarını belirten Avukat Başak Atalay, "İnsanlarımız az parayla çok kazanmaya çalışıyor. Böyle durumlara itibar etmeyin. İlk başta böyle kar marjları verilir, sonra kandırılırsınız." diyerek uyarılarda bulundu.