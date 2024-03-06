İzmir'de alkol alan CHP'li meclis üyesi polise saldırdı! Gözaltına alındı Parkta alkol aldığı esnada polis ekipleri tarafından kimliği kontrol edilmek istenen CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, duruma tepki gösterip polislere saldırdı. Ekipler Turhan'dan şikayetçi oldu.

İHA

İzmir'de dün akşam hareketli anlar yaşandı.

CHP Narlıdere Belediye Meclis üyesi Pelin Turhan, kamuya açık alanda alkol aldı.

Bölgede görevli olan polis ekipleri yanına geldi ve kimlik kontrolü yapmak istedi.

Tartıştığı polislere saldırdı

Duruma tepki gösteren Turhan, polis memurlarıyla tartışmaya başladı.

Ardından Turhan'ın, polislere saldırdığı ve darbettiği ileri sürüldü. Turhan, diğer polislerin müdahalesi ile gözaltına alındı.

Geceyi ise Şehit Ayhan Tanrıverdi Karakolu'nda geçirdi.

Polisler şikayetçi oldu

Darbedildiği öne sürülen polis memurlarının kendisinden şikayetçi olması üzerine Pelin Turhan, nöbetçi savcının talimatı üzerine mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

İmza verecek

CHP'li meclis üyesi hakkında, ilk mahkemeye kadar haftada üç gün karakola giderek imza vermesi şartıyla serbest bırakılması kararı verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)