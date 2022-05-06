İzmir'de anneyi bıçaklayan kadın, kıskançlık nedeniyle saldırdı

Arkadaşı Süleyman'ın evine giden 18 aylık bebek annesi Meryem, Süleyman Y.'nin sevgilisi tarafından kıskançlık nedeniyle defalarca bıçaklandı. 22 yaşındaki Meryem'in hayati tehlikesi devam ediyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Meryem Çıtırkı, 18 aylık bebeğiyle arkadaşı Süleyman Y.'nin evine gitti.

Çiçek Mahallesi 1611 Sokak'taki eve giden genç anne, dün gece arkadaşı Süleyman Y. ile konuştuğu sırada saldırıya uğradı.

Eşinden yeni boşandığı öğrenilen Çıtırkı'nın Süleyman Y. ile konuşmasını kıskandığını belirten 21 yaşındaki Ezo E. isimli saldırgan, Çıtırkı'yı defalarca bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığıldı

Kucağındaki bebeğini korumaya da çalışan Çıtırkı, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çıtırkı'nın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kıskandığı için yaraladığı belirlendi

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli Ezo E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Ezo E.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve poliste yaralama, uyuşturucu kullanmak ve tehdit gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi. Polis Ezo E.'nin, sevgilisi Süleyman Y.'yi kıskandığı için Çıtırkı'yı yaraladığını belirledi.