İzmir'de arabalı vapurun bakımı sırasında yaralanan personel öldü
DHA

İzmir'de Alaybey Tersanesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ A.Ş.'de makine personeli olarak görev yapan Ferhat Güngörmüş, Hasan Tahsin Arabalı Vapuru'nun bakımı sırasında başına düşen sert cisim nedeniyle yaralandı.

Yaralı personel, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ferhat Güngörmüş, dün hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberi, yakınları ve belediye çalışanları arasında üzüntü yarattı.

İzmir'de arabalı vapurun bakımı sırasında yaralanan personel öldü

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)