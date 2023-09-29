İzmir'de arabalı vapurun bakımı sırasında yaralanan personel öldü

DHA
İzmir'de Alaybey Tersanesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ A.Ş.'de makine personeli olarak görev yapan Ferhat Güngörmüş, Hasan Tahsin Arabalı Vapuru'nun bakımı sırasında başına düşen sert cisim nedeniyle yaralandı.
Yaralı personel, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Hastanede hayatını kaybetti
Ferhat Güngörmüş, dün hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ölüm haberi, yakınları ve belediye çalışanları arasında üzüntü yarattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)