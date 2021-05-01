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- İzmir'de aranan suçlu kovalamaca sonucu yakalandı
İzmir'de aranan suçlu kovalamaca sonucu yakalandı
- DHA
- 01.05.2021 - 08:51
- Güncelleme : 01.05.2021 - 08:53
İddiaya göre, 29 Nisan Perşembe günü İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Tepekule ve Cengizhan Mahallesi'ndeki iki farklı fırına giderek haraç istediği ileri sürülen S.Y. (21), istediğini alamayınca iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.
İZİNLİ POLİS VE BEKÇİLER GÖRDÜ
Olayın ardından kayıplara karışan S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru ve 2 bekçi izinli günlerinde, yolda yürüyen S.Y.'yi gördü.
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KISKIVRAK YAKALANDI
Kasten yaralama, iş yerine silahlı saldırı ve mala zarar verme suçlarından aranan S.Y., polis ekiplerinin harekete geçmesi ve yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan S.Y., sivil araçla polis merkezine teslim edildi.