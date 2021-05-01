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İzmir'de aranan suçlu kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'de aranan suçlu kovalamaca sonucu yakalandı

Kendisine haraç vermek istemeyen 2 iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak kayıplara karışan şüpheli, izinli olduğu öğrenilen polis memuru ve bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.